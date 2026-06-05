Владелец незаконного фитнес-клуба премиум-класса в Приморском парке заплатит 26 млн

Суд полностью удовлетворил иск комитета по контролю за имуществом (ККИ) и взыскал с ООО «Спорт Палас» 25,9 млн рублей. Деньги пойдут на компенсацию затрат города на принудительный демонтаж самовольно возведенного спорткомплекса в Приморском парке Победы, сообщили в городском комитете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комплекс с фитнес-клубом премиум-класса на берегу пруда был построен в 2000-х годах. Застройщик не получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

Фото: Пресс-служба комитета по контролю за имуществом Комплекс с фитнес-клубом премиум-класса на берегу пруда был построен в 2000-х годах. Застройщик не получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

Фото: Пресс-служба комитета по контролю за имуществом

Ранее объект признали самостроем по решению суда. Однако бывший арендатор не стал добровольно освобождать участок, и ККИ организовал снос своими силами. После этого комитет подал иск о возмещении расходов.

4 июня арбитраж полностью удовлетворил требования города. Общая сумма взыскания составила почти 26 млн рублей. Спорткомплекс располагался в парке на Крестовском острове.

Комплекс с фитнес-клубом премиум-класса на берегу пруда был построен в 2000-х годах. Застройщик не получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Прокуратура подала иск о признании комплекса незаконным еще в 2015 году. Здание много лет функционировало в «серой зоне», а в 2021 году его опечатали.

Летом 2025 года начался снос. Поскольку парк имеет статус объекта культурного наследия, конструкции разбирали преимущественно вручную на протяжении нескольких месяцев.

Осенью 2025 года демонтаж, фундаментные работы и вывоз строительного мусора были полностью завершены. Городские власти озеленили участок и пообещали, что никаких капитальных коммерческих объектов или жилья на этом месте строиться не будет.

Карина Дроздецкая