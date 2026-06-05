Сборная Аргентины

Место в рейтинге FIFA — 3-е.

Чемпионат мира 2022 года — чемпион.

Ключевые игроки — Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Англия), Кристиан Ромеро («Тоттенхем», Англия), Энцо Фернандес («Челси», Англия), Алексис Макаллистер («Ливерпуль», Англия), Хулиан Альварес («Атлетико», Испания), Лаутаро Мартинес («Интер», Италия), Лионель Месси («Интер Майами», США).

Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 1,37.

Сборная Австрии

Место в рейтинге FIFA — 24-е.

Чемпионат мира 2022 года — не участвовала.

Ключевые игроки — Кевин Данзо («Тоттенхем», Англия), Давид Алаба («Реал», Испания), Марсель Забитцер («Боруссия», Дортмунд, Германия), Марко Арнаутович («Црвена Звезда», Сербия).

Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 4,2.

Сборная Алжира

Место в рейтинге FIFA — 28-е.

Чемпионат мира 2022 года — не участвовала.

Ключевые игроки — Аисса Манди («Лилль», Франция), Уссем Ауар («Аль-Иттихад», Саудовская Аравия), Ибрахим Маза («Байер», Германия), Рияд Марез («Аль-Ахли», Саудовская Аравия), Мохамед Амура («Вольфсбург», Германия).

Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 8,5.

Сборная Иордании

Место в рейтинге FIFA — 63-е.

Чемпионат мира 2022 года — не участвовала.

Ключевые игроки — Абдалла Насиб («Аль-Завра», Ирак), Мохаммад Абу-Хашиш («Аль-Карма», Ирак), Муса Аль-Тамари («Ренн», Франция).

Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 50.