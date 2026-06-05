Шохин допустил снижение ключевой ставки 19 июня до 14%

Центробанк на заседании 19 июня примет решение о снижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов (б. п.) с нынешних 14,5% до 14%. С таким прогнозом выступил глава РСПП Александр Шохин на полях ПМЭФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Шохин

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Александр Шохин

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

«Мы все время подталкиваем Центральный банк к более радикальному снижению ставки — на 100 базисных пунктов. Но такое впечатление, судя по сегодняшнему выступлению зампреда ЦБ Алексея Заботкина на завтраке Сбербанка, они будут действовать очень-очень взвешенно и аккуратно»,— отметил господин Шохин.

По словам главы РСПП, бизнес интересуется, когда ставка станет однозначной. Господин Шохин также подчеркнул, что инфляционные ожидания выше той ставки, которая есть, в том числе благодаря тому, что Центробанк «стращает высокой инфляцией».

Ранее зампред Банка России Алексей Заботкин на Петербургском международном экономическом форуме рассказал, что пространство для снижения ключевой ставки в июне не увеличилось. По словам господина Заботкина, регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях. Регулятор повторил сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики, добавил зампред ЦБ. Однако это не значит, что на каждом заседании ставка будет снижаться, резюмировал зампред.