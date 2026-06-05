Суд в Москве арестовал Хатуну Аташян по делу о мошеннических турах для блогеров

Хамовнический районный суд Москвы арестовал на два месяца Хатуну Аташян по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы. По версии следствия, женщина похищала деньги под предлогом организации туров для блогеров.

По данным следствия, Хатуна Аташян выдавала себя за турагента и рекламировала в соцсетях туры за рубеж по выгодным условиям. С февраля по март она заключила договоры с 70 блогерами. После получения денег она переносила даты путешествий или переставала выходить на связь. Число потерпевших и сумма ущерба устанавливаются. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, сейчас зарегистрировано три заявления потерпевших.

На заседании Хатуна Аташян признала вину, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы. Обвиняемая настаивала на домашнем аресте. Она заявила, что из-за конфликта на Ближнем Востоке отели стали отменять брони, и ей пришлось закрывать обязательства перед одними клиентами за счет других.