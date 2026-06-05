Ивановский зампрокурора может возглавить судебный департамент Липецкой области

Совет судей Липецкой области согласовал кандидатуру нового начальника регионального управления судебного департамента (УСД) — пост может занять заместитель прокурора Ивановской области Павел Коростелев, проходящий службу в органах прокуратуры с 1999 года. Кандидатуру внесли по представлению председателя Липецкого областного суда Александра Карташова. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Окончательное решение о назначении примет судебный департамент при Верховном суде РФ.

По данным Rusprofile.ru, с 16 апреля 2026-го и. о. начальника управления судебного департамента является Елена Глущенко. До нее ведомство возглавлял Дмитрий Черников. С октября 2022 года он работал в статусе исполняющего обязанности, затем в январе 2024 года в ЕГРЮЛ появилась запись о том, что господин Черников избавился от соответствующей приставки.

Управление судебного департамента отвечает за организационное и финансовое обеспечение работы районных судов, а также кадровое сопровождение судебной системы региона.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила заявление председателя Липецкого областного суда Александра Карташова об отставке. Он будет лишен судейских полномочий 13 июля.

Мария Свиридова