FDA проверит безопасность самого распространенного препарата для аборта

Федеральное управление по контролю качества пищевых продуктов и медицинских средств США (FDA) начало ретроспективное исследование безопасности препарата для медикаментозного аборта мифепристон. Об этом сообщает CBS News. По данным телеканала, исследование может занять шесть месяцев.

Мифепристон используется для прерывания беременности на ранних стадиях по всему миру. В США около 65% абортов проводится с его использованием. FDA одобрило препарат более 20 лет назад. Сейчас на сайте ведомства указано, что он безопасен при использовании по назначению.

Начало исследования эксперты называют «крупной победой противников абортов». При этом они считают, что ведомство вряд ли попытается вовсе убрать препарат с рынка.

Многие представители противников абортов в Конгрессе требовали от федеральных властей ужесточить правила продажи мифепристона. Решение может дать администрации Трампа повод сделать препарат менее доступным или ограничить его использование, передает CBS News.

Екатерина Наумова