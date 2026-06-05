Адвоката из Калининграда осудили на год за финансирование экстремистской организации
Суд в Калининграде приговорил члена «Яблока» и адвоката Владимира Сорокина к году лишения свободы за донат экстремистской и запрещенной в РФ организации (ч.1 ст. 282.3 УК), рассказали в пресс-службе партии.
В 2021 году Владимир Сорокин перевел 500 рублей «Фонду борьбы с коррупцией» (ФБК, признан экстремистским и запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован)
Фото: пресс-служба партии «Яблоко»
Следствие установило, что в 2021 году Владимир Сорокин перевел 500 рублей «Фонду борьбы с коррупцией» (ФБК, признан экстремистским и запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован), сообщили в канале областного суда.
Владимир Сорокин не признал вину. Сторона защиты настаивала, что следствие не предоставило достаточных доказательств, отмечают в «Яблоке». До января 2026 года аналогичные дела в большинстве случаев завершались штрафами, указывает адвокат и член «Яблока» Роман Морозов.
К смягчающим обстоятельствам суд отнес пенсионный возраст, состояние здоровья подсудимого и его матери. Владимир Сорокин намерен обжаловать решение суда.