«Россети Северо-Запад» вложат 15 млрд в энергетическую инфраструктуру Мурманской области

Компания «Россети Северо-Запад» планирует направить около 15 млрд рублей на реализацию программы дополнительных мероприятий по повышению надежности электроснабжения Мурманской области. Соответствующие планы обсудили губернатор региона Андрей Чибис и генеральный директор компании Вячеслав Торсунов на площадке Петербургского международного экономического форума, где также было подписано соглашение о сотрудничестве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Мурманской области модернизируют ключевые энергообъекты и линии электропередачи

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Мурманской области модернизируют ключевые энергообъекты и линии электропередачи

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Одним из ключевых проектов станет модернизация подстанции 150 кВ «Долина Уюта» в Мурманске. После обновления мощность центра питания увеличится в 1,7 раза. Это позволит повысить надежность электроснабжения Первомайского и Октябрьского округов областного центра, а также города Колы, и обеспечить подключение новых потребителей.

Кроме того, энергокомпания подготовила программу повышения надежности электроснабжения региона на 2026–2031 годы. В ее рамках планируется реконструкция трех линий электропередачи напряжением 150 кВ, обеспечивающих электроснабжение Мурманска и Североморска. Уже в следующем году на этих объектах установят системы плавки гололеда. Также предусмотрена закупка высокопроходимой спецтехники и беспилотников для работы на энергообъектах.

Отдельно «Россети Северо-Запад» намерены реализовать в регионе инвестиционную программу стоимостью 3 млрд рублей и ремонтную программу объемом 813 млн рублей в 2026 году. В рамках работ энергетики отремонтируют 160 километров линий электропередачи, 124 подстанции напряжением 35–150 кВ и 34 трансформаторные подстанции.

Матвей Николаев