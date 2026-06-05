В Волгограде судят экс-замглавы района, который редко ходил на работу

В Волгограде начался суд над экс-заместителем главы Новониколаевского района Сергеем Беловым, которого обвиняют в фиктивном трудоустройстве на семь лет (2018-2025 годы). Он проходит по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

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Согласно данным Новониколаевского райсуда, дело господина Белова поступило на рассмотрении судьи Татьяны Прохоровой 30 апреля. Первое слушание изначально должно было пройти 15 мая, однако было отложено из-за неявки обеих сторон. В итоге заседание состоялось только 1 июня.

Уголовное дело о мошенничестве в отношении экс-чиновника возбудили в июле прошлого года. По данным прокуратуры, Сергей Белов фактически не исполнял обязанности зам-главы администрации района. Фигурант проживал не в Новониколаевском районе, в Волгограде. Там же он и работал — совмещал госслужбу с частной юридической практикой в ЮК «Белов и партнеры», сообщили в пресс-службе Дзержинского райсуда.

За время работы в администрации его доход составил 3,5 млн руб. В январе этого года Дзержинский райсуд взыскал с экс-замглавы Новониколаевского района 10,6 млн руб. в пользу государства из-за нарушения антикоррупционного законодательства.

СМИ со ссылкой на правоохранителей пишут, что за семь лет работы в администрации господин Белов посетил работу всего 142 раза. Следствие оценило ущерб бюджету в 5,2 млн руб. Экс-чиновник вину не признает. Он настаивает, что его работа носила разъездной характер, а все отсутствия согласовало начальство — они же связаны с выполнением служебных обязанностей. Обвиняемый подтверждает, что подрабатывал юристом в свободное время, потом решил полностью уйти в частную практику и добровольно уволился с госслужбы. Обыски в его доме прошли почти сразу после этого.

Дата следующего заседания на сайте суда пока не опубликована.

Нина Шевченко