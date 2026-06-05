Борис Титов на ПМЭФ рассказал, что молодежь все больше отказывается от алкоголя

Молодое поколение сегодня потребляет меньше алкоголя, чем их предшественники, однако эта тенденция носит временный характер. Такое мнение на полях ПМЭФ высказал владелец и основной акционер группы компаний «Абрау-Дюрсо» Борис Титов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Титов назвал временным отказ молодежи от алкоголя

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Борис Титов назвал временным отказ молодежи от алкоголя

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По его словам, снижение интереса к спиртным напиткам среди людей, родившихся с середины 1990-х до начала 2010-х годов, наблюдается не только в России, но и во многих странах мира.

«Это факт, но мы считаем, что это временный фактор, все равно культура виноделия возьмет свое»,— подчеркнул Титов.

Он отметил, что компания уже адаптируется к новым потребительским предпочтениям и развивает направление безалкогольной продукции. В частности, речь идет о безалкогольном вине и игристых чаях, популярность которых растет во многих странах.

«Вместо шампанского наливаем игристый чай в бутылки из-под шампанского»,— рассказал Борис Титов.

Матвей Николаев