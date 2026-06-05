Пасечник: главный корпус колледжа в Старобельске полностью восстановят

Главный корпус педагогического колледжа в Старобельске полностью восстановят, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник на полях ПМЭФ. Здание общежития разрушено полностью и не подлежит ремонту, добавил он.

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Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Леонид Пасечник

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Колледж педагогический будет полностью восстановлен, но восстановить, в общем-то, наверное, общежитие не получится, потому что оно восстановлению не подлежит»,— сказал господин Пасечник (цитата по ТАСС). Он добавил, что на месте разрушенного общежития появится новое.

В ночь на 22 мая ВСУ атаковали общежитие и учебный корпус Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. При ударе погиб 21 человек. Всего пострадали 70 человек. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Леонид Пасечник говорил, что после удара ВСУ по колледжу некоторые образовательные учреждения в прифронтовых зонах могут перевести на дистанционное обучение. По его словам, после этого инцидента власти региона вынуждены пересматривать подходы к безопасности.

Подробнее о трагедии в Старобельске — в репортаже «Ъ»