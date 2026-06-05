Нижегородская область получит 3,5 млрд рублей субсидии на электротранспорт

Нижегородская область в 2026 году получит 3,5 млрд руб. в виде субсидии федерального бюджета на развитие электротранспорта. Об этом сообщается в материалах правительства РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», в ближайшие три года регион вместе с Волгоградской, Саратовской и Курской областями получит на реализацию проектов в сфере транспорта 10,8 млрд руб. Сроки и объемы финансирования в правительстве тогда не уточнили. Сейчас из распоряжения кабмина следует, что Нижегородской области направят средства только в 2026 году.

«За счет этих средств планируется реконструировать трамвайные пути и обустроить прилегающие к ним территории, а также пополнить подвижной состав местных перевозчиков новыми трамваями и электробусами», — уточнили в правительстве РФ.

Владимир Зубарев