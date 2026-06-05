Имущество на месте военного госпиталя в Воронеже продают за 126 млн рублей

Мэрия Воронежа объявила четвертые торги на имущественный комплекс на улице Екатерины Зеленко, 22. Начальная цена лота выросла с предыдущих тендеров на 207,2 тыс. руб. и составляет 125,7 млн руб. Это следует из аукционной документации. Согласно данным ЕГРЮЛ, до июля 2006 года по этому адресу находилось Государственное военно-медицинское учреждение «13 военный госпиталь» Федеральной пограничной службы РФ. Впоследствии юрлицо вошло в состав УФСБ по Воронежской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В состав лота входят земельный участок на 33,4 тыс. кв. м, а также расположенные на нем двухэтажная котельная (564,8 кв. м), два одноэтажных склада (264,1 и 304,7 кв. м) и контрольно-пропускной пункт (55,2 кв. м). Вид разрешенного использования земли — стационар медико-санитарной части.

Подавать заявки на участие в торгах можно до 1 июля, итоги планируют подвести 6 июля. Размер задатка составляет 25,1 млн руб., шаг аукциона — 6,3 млн руб.

Все предыдущие тендеры по продаже имущественного комплекса не состоялись из-за отсутствия участников.

Алина Морозова