В Воронеже не смогли продать котельную и хозпостройки на улице Екатерины Зеленко

Управление имущественных и земельных отношений администрации Воронежа не смогло продать с торгов земельный участок, котельную, два склада и контрольно-пропускной пункт на улице Екатерины Зеленко, 22. Электронный аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок. Информация об этом появилась на портале «ГИС Торги».

Начальная цена лота составляла 125,5 млн руб. Площадь земельного участка составляет 33,4 кв. м, двухэтажной котельной — 564,8 кв. м, двух одноэтажных складов — 264,1 и 304,7 кв. м, контрольно-пропускного пункта — 55,2 кв. м.

О продаже объектов стало известно в начале сентября. В июле аналогичные торги также не состоялись из-за отсутствия участников. Новые пока не объявлялись.

