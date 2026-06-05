Nepszava: Венгрия сняла запрет на выделение 6,6 млрд евро из фонда ЕС для Украины

Новое правительство Венгрии согласилось на использование Европейского фонда мира для оказания военной помощи Киеву в размере 6,6 млрд евро. Будапешт снял запрет, введенный предыдущим кабмином во главе с Виктором Орбаном, пишет со ссылкой на свои источники издание Nepszava.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петер Мадьяр

Фото: AP Петер Мадьяр

Фото: AP

Как указано в статье, денежные средства, вероятно, пойдут на закупку систем ПВО для украинской армии. Решение об использовании денег фонда на закупку вооружений для ВСУ принято на уровне постпредов стран ЕС в Брюсселе. На следующем этапе Европейская служба внешних связей подготовит проект нормативного документа, который затем будет одобрен Советом ЕС.

Венгерские власти блокировали выделение Украине военной помощи почти на 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира с 2024 года. Правительство господина Орбана возражало против того, чтобы этот механизм ЕС использовался для вооружения и финансирования украинской армии.

4 июня венгерский премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что Венгрия после достижения соглашения на уровне постпредов одобрила переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Господин Мадьяр отметил, что украинская сторона в установленные сроки внесла необходимые изменения в законодательство.