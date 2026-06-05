Самолет ждал своего часа 36 лет: Архангельская область первой получит Ил-114-300

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский подписал договор финансовой аренды на первые три турбовинтовых самолета Ил-114-300. Ранее судно получило сертификат типа в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Регион станет первым в стране, кто начнет эксплуатацию лайнера, сообщили в пресс-службе правительства Архангельской области в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ил-114-300 — полностью российский самолет, созданный для работы в северных условиях

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Ил-114-300 — полностью российский самолет, созданный для работы в северных условиях

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Первый борт поступит во 2-й Архангельский объединенный авиаотряд уже в декабре 2026 года, еще два — в апреле 2027-го.

Новые воздушные суда будут использовать на 11 маршрутах, включая Мурманск, Новую Землю, Варандей, Апатиты, Соловки, Котлас и Санкт-Петербург, а также для задач санитарной авиации.

Ил-114-300 — полностью российский самолет, созданный для работы в северных условиях. Он способен садиться на короткие и грунтовые взлетно-посадочные полосы и летать в малые аэропорты. Этот самолет был создан как замена устаревшим Ан-24 и зарубежным региональным лайнерам, которые использовались на внутренних маршрутах страны.

История создания этого воздушного судна уходит корнями в 1982 год, когда конструкторское бюро завода «Стрела» имени С. В. предложило создать новый турбовинтовой самолет Ил-114 для замены устаревших Ан-24. Проект тогда поддержал Совет министров СССР, а в 1986 году было принято официальное постановление о разработке лайнера. Первый полет был совершен в 1990 году. Предполагалось, что Ил-114 станет основным самолетом местных авиалиний СССР. Однако после распада Советского Союза производственные цепочки были разрушены, а крупносерийный выпуск Ил-114 так и не удалось наладить.

Карина Дроздецкая