Голикова заявила о рекордном уровне занятости населения в экономике России

Уровень занятости населения в российской экономике на данный момент составляет рекордные 61,5%. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на сессии «Рынок труда 2.0: диктатура ИИ, трансформация навыков и профессий» ПМЭФ. Средний возраст работающих россиян, по ее словам, — 44 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Госпожа Голикова добавила, что, «несмотря на лидирующие позиции в мире по поводу подготовки специалистов со средним профессиональным образованием», Россия занимает 37-е место по производительности труда.

Говоря о влиянии искусственного интеллекта, вице-премьер отметила, что ИИ затронет около 40% мировой занятости, а в развитых экономиках — до 60%. При этом эффективность внедрения новых технологий будет во многом зависеть от возможности их адаптировать, пояснила Татьяна Голикова.