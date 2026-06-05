Больницы трех свердловских муниципалитетов объединили с ЦГКБ №3 в Екатеринбурге
Центральная городская клиническая больница №3 Екатеринбурга объединена с районными больницами Алапаевска, Верхней Синячихи и Махнёво в единую медицинскую структуру. Как сообщили в министерстве здравоохранения Свердловской области, это позволило организовать выездные приемы узких специалистов в отдаленных территориях без переезда пациентов в областной центр.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Более 1 тыс. жителей получили консультации кардиологов, ревматологов, пульмонологов, хирургов, дерматологов и других узких специалистов»,— говорится в сообщении. Провели более 1 тыс. исследований: УЗИ, маммография, флюорография, рентген.
Отмечается, что такая работа позволила выявлять заболевания на ранних стадиях. В ведомстве добавили, что работу в этом направлении планируется развивать.
Ранее в Свердловской области семь отделений скорой помощи объединили в окружной станции. Профильные отделения больниц Североуральска, Ивделя, Карпинска, Волчанска, Краснотурьинска, Новой Ляли и Верхотурья вошли в состав окружной станции на базе Серовской городской больницы