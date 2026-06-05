Иван Таврин: у экономики РФ огромный нереализованный потенциал

У российской экономики в настоящий момент наблюдается огромный нереализованный потенциал, заявил на сессии РФПИ в рамках ПМЭФ Иван Таврин, глава инвестиционного холдинга Kismet Capital Group.

«Масштаб задачи можно оценить через накопленный пул прямых иностранных инвестиций в Россию, который за последние 4 года сократился с $500 млрд до $270 млрд», — сказал Иван Таврин.

По его мнению, фокус необходимо сделать на отечественный капитал, поскольку восполнить образовавшийся разрыв получится только через развитие отечественной private equity индустрии и импортозамещение длинных инвестиций, в том числе, за счет использования части пенсионных сбережений.

Kismet Capital Group — частная инвестиционная компания, основанная Иваном Тавриным в 2016 году. В портфель холдинга входят «Авито», hh.ru, инфраструктурный оператор «Новые башни», а также лидеры fashion-ритейл, FMCG отраслей.