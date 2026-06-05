Западные политики создают образ России как «внешнего врага», чтобы скрыть свои низкие рейтинги, заявил спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев. Таким мнением он поделился на сессии «Экономика нового миропорядка: структурная трансформация, вызовы и возможности» ПМЭФ.

«Почему действительно такая агрессия против России? И во многом это не только связано с факторами сдержать экономический рост, но с тем, что вот политикам, супернепопулярным в Европе, фактически свое полное поражение, — у них рейтинги 19-20% — можно объяснить только за счет внешнего образа врага»,— отметил Кирилл Дмитриев.

Господин Дмитриев также поинтересовался, что европейские политики будут говорить своему населению после завершения конфликта на Украине. «Когда совершается много преступлений мигрантами, нет энергетики и, соответственно, нет экономического роста»,— уточнил спецпред президента.