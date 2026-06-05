CNN: Израиль тайно отправлял войска в Азербайджан во время войны в Иране

Во время войны в Иране Израиль тайно перебрасывал элитные военные и разведывательные подразделения, включая агентов «Моссада», в Азербайджан. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники. По данным телеканала, израильские войска были размещены на юге Азербайджана рядом с иранской границей. CNN отмечает, что Израиль давно рассматривает Азербайджан в качестве стратегического партнера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Источники телеканала сообщают, что в стране были размещены подразделения спецназа, занимавшиеся разведкой и проводившие операции с использованием БПЛА. По их данным, в Азербайджане действовало несколько десятков израильских военнослужащих и разведчиков. Сообщается, что операцию начали готовить за несколько недель до войны в Иране.

Как утверждает CNN, это часть сети, развернутой в разных частях Ближнего Востока, в том числе в ОАЭ и Ираке, для проведения операций против Ирана. Телеканал отмечает «роль, которую соседи Ирана сыграли… в содействии действиям (Израиля.— “Ъ”) против Тегерана».

Посольство Азербайджана в Израиле отрицает, что территория страны использовалась для действий против Ирана. В правительстве Израиля и ЦАХАЛ не ответили на запрос CNN.

Яна Рождественская