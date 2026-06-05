Новак оценил влияние дружеских стран на российский высокотехнологический импорт

Благодаря партнерству с дружескими странами Россия смогла сохранить импорт высокотехнологичной продукции. Такое мнение высказал вице-премьер Александр Новак на сессии «Экономика нового миропорядка: структурная трансформация, вызовы и возможности» ПМЭФ.

«Мы выстроили дружеские партнерские отношения с нашими дружественными странами и обеспечили в том числе сохранение экспорта и импорта, в первую очередь, того импорта, который нам нужен — высокотехнологичного»,— рассказал господин Новак.

По словам вице-премьера, Россия работает с дружескими странами над теми отраслями, которые дают дополнительный экономический рост. Рост инвестиций в экономику страны, уточнил он, составил 40% за четыре года.