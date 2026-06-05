Рэпер Icegergert записал гимн Федерации бокса Санкт-Петербурга
Федерация бокса Санкт-Петербурга представила собственный гимн. Автором текста и исполнителем композиции стал петербургский рэп-исполнитель Георгий Гергерт, известный под сценическим именем Icegergert.
Рэпер Icegergert написал гимн Федерации бокса Петербурга
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Трек получил название «Гимн федерации». Музыкальное сопровождение для него создал саунд-продюсер Frontyard, который на постоянной основе сотрудничает с артистом. Идея создания гимна принадлежит заместителю руководителя Федерации бокса Санкт-Петербурга Максиму Кувачеву.
В новой композиции Icegergert обращается к теме бокса, передавая атмосферу спортивных соревнований и ценности этого вида спорта.