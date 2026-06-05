Ликсутов: часть дорожных знаков уберут с дорог после изменений в ГОСТах

Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов заявил о совместной с МВД разработке изменений в ГОСТах, которые позволят убрать с дорог часть дорожных указателей. Об этом он сказал в интервью главному редактору «За рулем» Максиму Кадакову на ПМЭФ.

Господин Ликсутов напомнил, что ранее были «приняты решения», которые позволили убрать с дорог часть устаревших указателей. «Убрали количество знаков, перетяжек, растяжек, которые, в общем-то, не нужны,— сказал вице-мэр.— Они создавали лишний информационный шум, который только усложнял движение в городе. Я уверен, что эта работа будет продолжена. И мы сами заинтересованы в том, чтобы количество знаков соответствовало требованиям ГОСТов. Мы вместе с коллегами из МВД работаем над тем, чтобы адаптировать эти ГОСТы к сегодняшним реалиям». Часть информации на дорожных указателях может быть представлена в электронном виде, заметил Максим Ликсутов.

Для снижения визуального шума власти Москвы и других регионов также применяют с 2017 года уменьшенные дорожные знаки, которые ставят вдоль улиц с невысокими скоростями движения. Всего их установлено несколько десятков тысяч в Москве, в этом году появится еще около 20 тыс. таких знаков, сообщали «Ъ» ранее в ЦОДД.

Иван Буранов