CNN: ВМС США скрыли масштаб пожара на авианосце Gerald R. Ford

Пожар на крупнейшем в мире американском авианосце USS Gerald R. Ford был масштабнее и разрушительнее, чем заявлялось ранее. Об этом заявляет CNN, в распоряжении которого оказалось видео с последствиями пожара. Предполагается, что видео сделано членами экипажа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авианосец USS Gerald R. Ford

Фото: AP Авианосец USS Gerald R. Ford

Фото: AP

CNN обращает внимание на полностью уничтоженные койки, пепел вокруг них и выжженный огнем потолок. По данным источников телеканала, причиной стало несрабатывание системы пожаротушения, из-за чего морякам пришлось бороться с огнем. «Это была ситуация "борись или умри"»,— приводит телеканал слова одного из членов экипажа. Он же признался, что «серьезно опасался», что корабль будет потерян. Ранее The New York Times сообщала, что огонь тушили более 30 часов.

Корабль стоимостью $13 млрд играл ключевую роль в военных операциях против Ирана, напоминает CNN. Пилоты с борта осуществляли почти постоянные вылеты, нанося удары по иранским целям.

Авианосец вернулся на базу в мае этого года. По информации канала, теперь его ожидает период длительного техобслуживания, включая дополнительный ремонт из-за пожара. Один из высокопоставленных источников CNN сообщил, что корабль будет полностью готов к выходу в море не ранее чем через год.

Николай Зубов