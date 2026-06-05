Акционеры ТМК решили не выплачивать дивиденды по итогам убыточного 2025 года

Годовое собрание акционеров «Трубной металлургической компании» (ТМК) одобрило рекомендацию совета директоров не распределять прибыль на дивиденды за 2025 год. Об этом говорится в сообщении эмитента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Действующая дивидендная политика ТМК привязана к чистой прибыли по МСФО. Однако по результатам прошлого года компания получила чистый убыток в размере 24,6 млрд руб., что автоматически исключило возможность выплат.

По итогам 2024 года дивиденды также не начислялись. Последний раз акционеры получили вознаграждение за 2023 год — 9,51 руб. на одну ценную бумагу.

Помимо дивидендного вопроса, собрание переизбрало девять членов совета директоров. Их состав не разглашается.

Анна Капустина