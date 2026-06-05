В Петербурге дали старт строительству нового разводного моста через Неву

В пятницу, 5 июня, на левом берегу Невы прошла церемония начала строительства этапа 4.1 Широтной магистрали скоростного движения. Был заложен памятный камень на месте будущего мостового перехода, сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Переправа станет частью масштабного транспортного каркаса, соединив ЗСД с КАД

Фото: Пресс-служба Смольного Переправа станет частью масштабного транспортного каркаса, соединив ЗСД с КАД

Фото: Пресс-служба Смольного

Мост длиной 462,9 метра (без учета подходов) получит однокрылый раскрывающийся разводной пролет. Полный цикл разводки займет около двух минут — сопоставимую скорость в Петербурге сегодня демонстрирует только Литейный мост. Этап 4.1 пройдет от Глухоозерского шоссе до развязки с Союзным проспектом. Переправа станет частью масштабного транспортного каркаса, соединив ЗСД с КАД.

«Это стратегический проект, который изменит транспортную систему города. Мост станет вторым за последние 40 лет разводным, возводимым одновременно с Большим Смоленским»,— подчеркнул губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Закладной камень извлекли из Невы при строительстве Большого Смоленского моста.

Закладка первого (памятного) камня — это давняя традиция, которая символизирует официальный старт масштабных строительных работ.

Карина Дроздецкая