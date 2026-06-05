Воронеж обогнал Санкт-Петербург и Москву по росту автокредитования

В период с января по апрель 2026 года в Воронежской области выдали автокредиты на общую сумму 7,8 млрд руб. Это на 39,5% больше, чем за аналогичный период 2025-го (5,6 млрд). По темпам роста показателя область опередила все субъекты РФ, включая Москву и Санкт-Петербург, в рейтинге топ-15 регионов по объемам кредитования. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным бюро кредитных историй (НБКИ).

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В рейтинге Воронежская область заняла 15-е место. Другие регионы Черноземья в список не вошли ввиду меньших объемов кредитования.

Лидером по сумме выданных за четыре месяца автокредитов стала Москва — 44,6 млрд руб. В столице их объем вырос на 34,6% год к году. На второе место поставили Московскую область с результатом 34,3 млрд руб. (рост 23,9%). Третьим стал Санкт-Петербург — сумма выросла на 34,7%, до 25,8 млрд руб.

По данным кредитных организаций, передающих сведения в НБКИ, в целом за четыре месяца было выдано автокредитов на 443,2 млрд руб., что на 24% больше, чем в 2025 году.

«Несмотря на некоторое оживление в начале 2026 года и рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в целом выдача автокредитов продолжает оставаться на довольно низком уровне. Это свидетельствует о невысоком спросе на автокредиты, прежде всего, по причине недавнего повышения утилизационного сбора, высоких процентных ставок и общего роста цен на автомобили»,— прокомментировал цифры директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В апреле «Ъ-Черноземье» писал, что в 2025 году автокредитование упало в большинстве регионов Черноземья — в среднем на 14,3%. Исключением стала только Курская область. Однако заметнее всего выдачи займов в прошлом году сократились именно в Воронежской области — на 22,5%.

Денис Данилов