Команда «Бизнес» выиграла FONBET Кубок Росконгресса по хоккею

В рамках Петербургского международного экономического форума завершился ежегодный турнир по хоккею. Победитель определился на льду «СКА Арены».

Победителем турнира стала команда «Бизнес». В решающем матче FONBET Кубка Росконгресса по хоккею она со счетом 7:4 обыграла прошлогоднего чемпиона — команду «Политика».

В турнире приняли участие председатель парламента Санкт-Петербурга Александр Бельский, экс-председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев, двукратный обладатель Кубка Стэнли, защитник «Юта Маммот» Михаил Сергачев, бывшие футболисты сборной России Дмитрий Сычев и Роман Широков, а также трехкратные обладатели Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов и Игорь Ларионов.

Хоккейный турнир был посвящен 80-летию хоккейного клуба СКА. ПМЭФ-2026 продлится в СанктПетербурге до 6 июня.

Арнольд Кабанов