Минкультуры Тамбовской области получит 244 млн федеральных средств в 2026 году

В 2026 году министерство культуры Тамбовской области получит из федерального бюджета свыше 244 млн руб. — в два раза больше, чем в 2025-м. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Всего финансирование областного министерства культуры с учетом средств, выделенных из регионального и муниципальных бюджетов, составит 253 млн руб. В частности, 199 млн руб., из которых 194 млн руб. будут федеральными ассигнованиями, направят на реализацию региональной программы «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». В 2026 году эта статья расходов, по сравнению с 2025-м, вырастет почти в четыре раза.

Кроме того, с увеличением финансирования нацпроект включит новые направления — на площадках музейного историко-просветительского образовательного комплекса Котовска, центра культуры и досуга «Молодежный» в Тамбове, областной детской библиотеки, областного краеведческого музея, научно-методического центра народного творчества и досуга создадут детские культурно-просветительские центры. В 2026 году в регионе продолжится техническое оснащение музеев — оно планируется в Кирсанове и Рассказове. Также ожидается создание модельных библиотек в Ржаксе, Уварове и тамбовской библиотеке-филиале №12 имени Н. А. Некрасова. Средства пойдут и на капитальный ремонт фасада здания городского дома культуры в Котовске, библиотеки семейного чтения — филиала № 13 в Тамбове, краеведческого музея «Уварово», а также объекта культурного наследия регионального значения «Здание театра имени Луначарского А. В.».

Накануне стало известно, что Воронежская область в 2026 году получит на культуру 750 млн руб.

Кабира Гасанова