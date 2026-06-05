Власти Москвы пока не планируют назначать нового главного архитектора

Вопрос назначения главного архитектора Москвы пока не рассматривается столичными властями. Об этом сообщил ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) руководитель департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, функционал предыдущего главного архитектора сейчас реализуется «в полном объеме». «Все процедуры согласования архитектурного облика объектов в Москве сейчас перестраиваются в логику упрощения для инвесторов,— отметил господин Овчинский.— Вопрос назначения главного архитектора сейчас в повестке отсутствует».

Ранее источники в правительстве Москвы и в Союзе архитекторов России сообщили «Ъ», что пост главного архитектора Москвы после отставки Сергея Кузнецова, вероятно, займет заместитель руководителя департамента градостроительной политики столицы Артем Дедков.

О том, что господин Кузнецов, занимавший этот пост почти 14 лет, написал прошение об отставке, сообщили в столичной мэрии 3 апреля. Опрошенные «Ъ» эксперты связали такое решение с реформой управления архитектурной отраслью, которая началась в 2025 году с упразднения Москомархитектуры.

Мария Барановская