FT: АНБ США может использовать для кибератак ИИ-модель Mythos от Anthropic

Компания Anthropic помогает Агентству национальной безопасности США осваивать ИИ-модель Mythos. Как сообщает Financial Times, компания направила в АНБ несколько сотрудников в качестве так называемых инженеров передового развертывания, они будут «руководить использованием технологий и адаптировать модели для конкретных задач».

Однако FT пишет, что «остается неясным, оказывают ли инженеры Anthropic помощь АНБ в активных операциях». Один из собеседников газеты отмечает, что «Mythos может быть полезен для проникновения в сети таких стран, как Китай или Иран».

«Лучший способ построить хорошую оборону — это построить хорошую атаку,— цитирует FT неназванного источника, близкого к Anthropic.— Если это (Mythos.— “Ъ”) не будет использоваться для создания атакующих агентов, противники найдут способ сделать это сами».

Евгений Хвостик