Минфин допустил продажу госпакета НМТП

Государственный пакет акций ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) может быть реализован уже в этом году. Об этом сообщил глава Минфина России Антон Силуанов в интервью «Вестям».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Мы хотим продать акции Новороссийского торгового порта. Мы предлагаем выйти государству из этого актива. Также предусмотрена реализация ряда других активов»,— сказал господин Силуанов.

НМТП — крупнейший в России портовый оператор по объему грузооборота. Большей частью его акций (62%) владеет ПАО «Транснефть», в госсобственности находится 20% акций. 25 мая компанию включили в прогнозный план приватизации федерального имущества до 2028 года.