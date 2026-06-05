Глава Башкирии договорился о сотрудничестве с Вологодской областью

Глава Башкирии Радий Хабиров и губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заключили соглашение о сотрудничестве между регионами. Договор, подписанный на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), затронет торгово-экономические, научно-технические, социальные, культурные и другие отношения.

Документ предполагает сотрудничество в разных отраслях. Например, в вопросах создания благоприятных условий для бизнеса и инвестиций, поддержки малого и среднего предпринимательства, развития наукоемких производств и совместных предприятий, отмечают в пресс-службе главы Башкирии.

Накануне господин Хабиров встретился с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо, главой Удмуртии Александром Бречаловым, губернатором Омской области Виталием Хоценко.

На прошлогоднем ПМЭФ руководство Башкирии договорилось о сотрудничестве с властями Дагестана, ДНР, Томской области и Саха.

Идэль Гумеров