Американского актера Джеймса Хэнди убили в Лос-Анджелесе

81-летний актер Джеймс Хэнди был убит в собственном доме в пригороде Лос-Анджелеса. Об этом пишут СМИ, включая The Los Angeles Times и BBC. Сообщается, что преступление совершил Майкл Гледхилл, сын бывшей партнерши актера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ABC Фото: ABC

Как пишут СМИ, Майкл Гледхилл позвонил в полицию и сказал: «Я — сын человеческий, я только что убил человека греха». Прибыв на место, полиция обнаружила Джеймса Хэнди лежащим без сознания во дворе своего дома, он был ранен в грудь ножом. Мужчину доставили в больницу, где медики констатировали его смерть. Майкл Гледхилл сдался полиции и был арестован.

Джеймс Хэнди снимался в таких фильмах и сериалах, как «Джуманджи», «Топ Ган: Мэверик», «Логан», «Мыслить как преступник», «Секретные материалы».

Яна Рождественская