Группа «Титан» разработает 11 новых продуктов импортозамещения

Конфликт на Ближнем Востоке, остановивший навигацию в Ормузском проливе, стал причиной повышения стоимости транспортировки и страхования. Об этом в интервью «Ъ» заявил глава группы «Титан» Михаил Сутягинский.

«Мы адаптировались с учетом санкций к новым внешнеторговым отношениям. Но перекрытие Ормузского пролива стало причиной изменения логистических цепочек и удорожания транспорта. И конечно, сейчас мы вынуждены страховать грузы, которые нам доставляются, совсем по другим тарифам», — отметил он.

На этом фоне особенно актуальным стало ускорение импортозамещения. По словам господина Сутягинского, в рамках нацпроекта «Новые материалы и химия» группа «Титан» развивает 11 научных направлений по новым продуктам.

«Основная задача для производителей малой и среднетоннажной химии — закрыть спрос на базовые мономеры, которых сейчас недостаточно в России. Это позволит получить как различные материалы — композиты и компаунды, эфиры и полиэфиры, так и производить простые востребованные продукты - загустели, селикагели и кремнегели. То, что сегодня вроде бы производится, но выпускается недостаточного качества, чтобы обеспечить потребности рынка. То, чего не хватает для того, чтобы сократить импорт», — подчеркнул глава компании.