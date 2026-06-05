В Нефтекамске загорелась крыша пятиэтажного дома

Кровля пятиэтажного дома загорелась в башкирском Нефтекамске. Огонь распространился на площади 2 тыс. кв. м. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, из пожара удалось спасти 15 человек, среди них пятеро детей. Из дома эвакуировали 69 жителей, семеро из них — дети. По предварительной информации, никто не пострадал.

Возгорание тушат около 50 человек с привлечением 17 единиц техники. Пожар удалось локализовать. Тушить огонь сложнее из-за конструктивных особенностей здания, отметили в МЧС. Распространению пожара способствует высокая пожарная нагрузка.