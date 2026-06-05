Минтранс определил ответственных при ДТП с беспилотными автомобилями

Минтранс подготовил новую редакцию законопроекта о правилах движения и эксплуатации беспилотных автомобилей. При ДТП с участием такого транспорта возмещать ущерб здоровью будут обязаны владельцы машины, которые смогут предъявить регресс к изготовителю или обслуживающему автосервису, следует из актуальной редакции проекта, с которым ознакомился «Ъ».

Кроме того, инициатива распределяет ответственность, если заведено административное или уголовное дело. Владелец автомобиля понесет ее при незаконном изменении конструкции машины. Сервисный центр — в случае некачественного обслуживания, изготовитель — если не был вовремя обновлен «софт», влияющий на безопасность, владелец инфраструктуры — при некорректной передаче данных беспилотному автомобилю.

Ограничения и запреты для автономного транспорта на федеральных дорогах будет устанавливать правительство, на региональных или межмуниципальных трассах — власти субъектов РФ, а на частных и платных дорогах — их владельцы. Ограничения можно будет вводить вплоть до участков отдельных улиц. Актуальная редакция устанавливает обязанность оператора автомобиля «незамедлительно» выполнять требования МВД, ГИБДД и других служб о приостановке или ограничении эксплуатации транспорта. Отдельно власти утвердят правила «принудительной» остановки беспилотного транспорта.

Подробнее — в материале «Ъ» «Беспилотным машинам подыскали виновного».