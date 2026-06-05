В МИД России прокомментировали атаку БПЛА на грузовые суда в Азовском море

Замглавы МИД России Михаил Галузин выразил соболезнования близким граждан Азербайджана, погибших при атаке БПЛА на грузовые суда в Азовском море. По его словам, к удару причастна «известная страна, вернее, режим, узурпировавший власть в этой стране».

«Мы хорошо знаем, кто с помощью дронов, воздушных, морских, атакует мирные гражданские суда в акватории Черного моря, Средиземного моря»,— уточнил господин Галузин на Петербургском международном экономическом форуме, передает Sputnik Армения.

Ночью 5 июня беспилотники ударили по грузовым судам «Натра» и «Зиркон» в Таганрогском заливе Азовского моря. Погибли пять граждан Азербайджана. Еще трое — ранены, их госпитализировали. На борту находились 25 азербайджанцев, однако сами суда республике не принадлежали.