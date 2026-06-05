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Чемпионат миллионеров

Криштиану Роналду возглавил список самых богатых участников мирового первенства по футболу

Криштиану Роналду является самым высокооплачиваемым футболистом из числа тех, что примут участие в чемпионате мира. По данным портала Sportico, португалец за последние 12 месяцев заработал без малого $300 млн. Занимающий второе место аргентинский форвард Лионель Месси получил в два с лишним раза меньше. На третьем месте — лидер сборной Франции Килиан Мбаппе.

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Криштиану Роналду

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Портал Sportico назвал имена 11 наиболее высокооплачиваемых футболистов, которые примут участие в стартующем 11 июня чемпионате мира. Обычно такие рейтинги составляются с учетом доходов за календарный год, но в этот раз ради чемпионата мира схема была скорректирована — учитывались доходы игроков за последние 12 месяцев до момента публикации. Впрочем, сюрпризов не случилось: на первом месте, как и в трех предыдущих рейтингах Sportico Криштиану Роналду («Ан-Наср»).

Португальский форвард за последние 12 месяцев стал богаче еще на $295 млн, из них $230 млн — это собственно зарплата футболиста в клубе.

Хотя в реальности схема выплат сложнее — как зарплата засчитываются и отчисления от рекламных контрактов с компаниями, аффилированными с владельцами команды. Еще $65 млн Криштиану Роналду получил от личных рекламных соглашений. В общей сложности за карьеру португалец заработал уже $2,1 млрд — лучший показатель в истории футбола.

Второе место в рейтинге занял Лионель Месси. Правда, форвард, выступающий за американский «Интер Майами», заметно отстал от Криштиану Роналду. Доход аргентинца, недавно вступившего в клуб спортсменов-миллиардеров, за 12 месяцев составил $140 млн. Замыкает топ-3 форвард сборной Франции и «Реала» Килиан Мбаппе. Его доход составил $100 млн.

Собственно показатель $100 млн и стал пропуском в призовую тройку.

На четвертом месте идет Эрлинг Холанн (Норвегия, «Манчестер Сити») — $80 млн, на пятом — Винисиус (Бразилия, «Реал»), $60 млн. Также в рейтинг попали: Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»), Садио Мане (Сенегал, «Ан-Наср») — $54 млн, Рияд Марез (Алжир, «Аль-Ахли»), Джуд Беллингем (Англия, «Реал») — $44 млн, Ламин Ямаль (Испания, «Барселона») — $43 млн, Гарри Кейн (Англия, «Бавария») — $42 млн.

Арнольд Кабанов

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