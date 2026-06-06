Дни рождения
Сегодня исполняется 85 лет художественному руководителю РАМТ, режиссеру, народному артисту РСФСР Алексею Бородину
Алексей Бородин
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Его поздравляет художественный руководитель Московского театра «Эрмитаж», народный артист РФ Михаил Левитин:
— Дорогой Алексей Владимирович! Я люблю тех, кто верит тебе. Не люблю тех, кто не верит, не понимая, какой великолепный театр создал ты посреди Москвы! Живи долго, мой дорогой друг и однокурсник!
Сегодня день рождения основателя и директора Мультимедиа Арт Музея Москва Ольги Свибловой
Ольга Свиблова
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Ее поздравляет директор Музея транспорта Москвы, искусствовед, арт-менеджер Оксана Бондаренко:
— Дорогая Ольга Львовна! Ольга, Оля. Пример невероятной целеустремленности в своем деле, французской обаятельности, обманчивой хрупкости и таланта держать внимание любой аудитории до последнего переданного слова. Ощущение, что Вы есть и были всегда, что каждый попал в объектив вашего фотографического внимания и прошел через моду и стиль фотографии под вашим началом. Крепкого здоровья, внимания и любви близких. Творите, влюбляйте в начатое и успешно поддерживаемое Вами дело как можно больше людей.