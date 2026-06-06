Сегодня исполняется 85 лет художественному руководителю РАМТ, режиссеру, народному артисту РСФСР Алексею Бородину

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Алексей Бородин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Его поздравляет художественный руководитель Московского театра «Эрмитаж», народный артист РФ Михаил Левитин:

— Дорогой Алексей Владимирович! Я люблю тех, кто верит тебе. Не люблю тех, кто не верит, не понимая, какой великолепный театр создал ты посреди Москвы! Живи долго, мой дорогой друг и однокурсник!

Сегодня день рождения основателя и директора Мультимедиа Арт Музея Москва Ольги Свибловой

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Ольга Свиблова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Ее поздравляет директор Музея транспорта Москвы, искусствовед, арт-менеджер Оксана Бондаренко:

— Дорогая Ольга Львовна! Ольга, Оля. Пример невероятной целеустремленности в своем деле, французской обаятельности, обманчивой хрупкости и таланта держать внимание любой аудитории до последнего переданного слова. Ощущение, что Вы есть и были всегда, что каждый попал в объектив вашего фотографического внимания и прошел через моду и стиль фотографии под вашим началом. Крепкого здоровья, внимания и любви близких. Творите, влюбляйте в начатое и успешно поддерживаемое Вами дело как можно больше людей.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»