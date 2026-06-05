«Представлены более 30 полновесных монографий»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Музей нонконформизма Фото: Музей нонконформизма

В московской галерее Надежды Брыкиной отметили двойной юбилей. 20 лет назад в швейцарском Цюрихе открылось галерейное пространство с таким названием. А еще десятью годами раньше Надежда провела в Третьяковской галерее первую выставку художника Марлена Шпиндлера. Формирование ее коллекции началось в 1990-х, с тех пор она продвигает творчество нонконформистов.

Пространство на Мясницкой улице объединяет две арт-институции. Это, собственно, галерея, а еще музей нонконформизма, основу которого составляет частное собрание Брыкиной. Поэтому здесь есть свои особенности. Точнее, определенный круг авторов. Это Владимир Андреенков, Игорь Вулох, Анатолий Зверев, Юрий Злотников, Алексей Каменский, Андрей Красулин, Михаил Крунов, Николай Маркаров, Борис Отаров, Владимир Соскиев, Валерий Юрлов, Владимир Яковлев.

На первом месте, конечно, стоит Шпиндлер, с которого началось собирательство, и его выставка проходит как раз сейчас на Мясницкой. Она, кстати, называется «Живая фактура». А само пространство, между прочим, было выстроено в конце XIX века как общежитие для студентов и преподавателей знаменитой Строгановки.

Надо сказать, что музей, ориентированный строго на творчество художников-нонконформистов 1960-х годов и их последователей, — явление уникальное. Я знаю, что у нас в стране есть еще один — в Санкт-Петербурге. Тот называется Музей нонконформистского искусства, но там, на my взгляд, более размытая концепция. Ну, а в мире других и нет, потому как нонконформизм, или по-другому андеграунд, — это художественное течение 50-80 годов прошлого века в изобразительном искусстве именно СССР.

Сформировалось оно во время хрущевской оттепели, а закончилось примерно с началом горбачевской перестройки. Надю Брыкину я знаю хоть и не 20 лет, но давно. Помню, что она всегда стремилась вернуть искусство, которое собирает, на родину. В 2010 году открыла пространство в Москве, а в 2023-м учредила музей. Теперь на Мясницкой первый этаж занимают временные выставки, а на цокольном выставлено постоянное собрание. И, конечно, представлены более 30 полновесных монографий, посвященных творчеству любимых художников Брыкиной.

Дмитрий Буткевич