ГК «Сервис-Телеком» вложит 1 млрд рублей в инфраструктуру связи Приангарья

ГК «Сервис-Телеком» намерена вложить до 1 млрд руб. в развитие инфраструктуры связи на территории Иркутской области. Средства планируется направить в течение пяти лет, сообщает пресс-служба правительства региона.

В рамках соглашения, подписанного между руководством ГК «Сервис-Телеком» и губернатором Игорем Кобзевым на полях ПМЭФ-2026, предполагается развитие подвижной радиотелефонной связи в малочисленных населенных пунктах, а также вдоль федеральных и региональных автодорог, железнодорожных магистралей. Соглашение рассчитано до 31 декабря 2031 года.

Кроме того, организация проведет внедрение сервисов и процессов, направленных на повышение уровня защищенности информационной инфраструктуры и обеспечение цифровой безопасности.

ГК «Сервис-Телеком» — независимый инфраструктурный оператор, занимающийся возведением башен, опор связи, антенно-мачтовых сооружений и предоставлением их в аренду операторам связи для дальнейшего размещения на них телеком-оборудования (базовые станции, антенны и т. д.).

Александра Стрелкова