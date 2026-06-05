Минпромторг России рассчитывает на выпуск 2,5 млн авто в год к 2035 году

Россия должна выйти на выпуск 2,5 млн авто в год с долей отечественной техники на рынке 80% к 2035 году. Об этом заявил замминистра промышленности и торговли Альберт Каримов на сессии Петербургского международного экономического форума.

«Безусловно, мы отталкиваемся, с точки зрения промышленности, от объемов производства и рассчитываем к 2035 году, в соответствии с этим вариантом стратегии, выйти на выпуск 2,5 млн автомобилей в год»,— отметил господин Каримов (цитата по ТАСС).

Особый акцент будет сделан на унификации компонентной базы, добавил замминистра. Среди других приоритетных задач по автокомпонентам — увеличение инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и обеспечение предложения, которое закрыло бы потребности всех российских автопроизводителей.

В апреле глава Минпромторга Антон Алиханов говорил, что российский авторынок демонстрирует постепенное, но сдержанное восстановление. При этом более заметный рост продаж наблюдается у отечественных автомобилей, отмечал господин Алиханов. Дальнейшая динамика рынка будет зависеть от денежно-кредитной политики, а также настройки системы автокредитования, указывал он.

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