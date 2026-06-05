Регионы УрФО вошли в топ-20 нацрейтинга состояния инвестиционного климата

Пять из шести регионов Уральского федерального округа (УрФО) вошли в топ-20 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, сообщил в своем Telegram-канале уральский полпред Артем Жога.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Результаты были озвучены на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра) и Тюменская область разделили седьмое место. На девятом месте оказалась Челябинская область. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) занял 12-ю позицию, а Свердловская область вышла на 14 место.

«Искренне рад за региональные команды. Ваш профессионализм и умение слышать бизнес — это залог успешного развития и хороших результатов!»,— написал Артем

Лидерами рейтинга из 20 позиций стали Москва и Татарстан — они разделили первое место, последнюю, 20-ю строчку разделили Ленинградская область и Карелия. Всего в список попало 45 регионов.

Инвестиционный рейтинг — это инструмент стратегического развития. Он помогает оценить, где удобнее всего вести бизнес в России. В этом году рейтинг составлялся на основе 88 показателей, свои оценки традиционно давали эксперты и предприниматели.

Ирина Пичурина