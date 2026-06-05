Компании Kismet Capital Group перечислили в бюджет более 100 млрд руб. налогов и отчислений

Портфельные компании Kismet Capital Group перечислили в бюджет России более 100 млрд руб. налогов и отчислений в 2025 году. Об этом заявил глава холдинга Иван Таврин на сессии Петербургского международного экономического форума, посвященной вопросам налогообложения.

По словам господина Таврина, бизнес беспокоит не столько налоговая нагрузка, сколько предсказуемость среды. Налоги везде должны взиматься «в соответствии с законом и только с законом», а не исходя из самостоятельной интерпретации налоговых органов на местах, пояснил бизнесмен.

Kismet Capital Group — частная инвестиционная компания, основанная Иваном Тавриным в 2016 году. В портфель холдинга входят «Авито», hh.ru, инфраструктурный оператор «Новые башни», а также лидеры fashion-ритейл, FMCG отраслей.