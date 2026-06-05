Корпорации IBM и AT&T обвиняются в сокрытии атак иностранных хакеров

Бывший вице-президент по борьбе с киберугрозами американской технологической компании IBM Уильям Барлоу подал иск в суд в Нью-Йорке. Истец обвинил IBM и AT&T в сокрытии атак иностранных хакеров, сообщает Bloomberg. По его словам, обе компании в течение нескольких лет многократно подвергались атакам хакеров, связанных с иностранными правительствами, включая китайское. Корпорации не сообщали об этом властям США, хотя должны были делать это по закону.

По данным Bloomberg, господин Барлоу, занимавший должность вице-президента по борьбе с киберугрозами IBM с 2017 по 2019 год, конфиденциально подал иск к IBM и AT&T еще в 2020 году. Однако теперь данные обнародованы в связи с тем, что правительство США не планирует расследовать это дело.

Уильям Барлоу обвиняет корпорации также в ложных заявлениях о безопасности своих систем для получения федеральных контрактов. Он сообщил, что хакеры в числе прочего взломали облачную инфраструктуру IBM, часто используемую правительственными учреждениями, включая американскую армию. Господин Барлоу также рассказал, что руководство компании оказывало на него давление, чтобы он «преуменьшал последствия таких атак и умалчивал об их деталях в своих отчетах».

В IBM уже заявили, что компания делала все в соответствии с законами. В AT&T никак не прокомментировали обвинения.

Яна Рождественская