Нефтяники предложили Минэнерго направлять на переработку 30% добываемого сырья

Одна из нефтяных компаний предложила Минэнерго, чтобы все предприятия отрасли направляли 30% добываемого сырья на переработку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник на Петербургском международном экономическом форуме.

В пресс-службе Минэнерго уточнили, что ведомство поддерживает любые предложения по повышению эффективности внутреннего рынка топлива.

В конце мая источники «Интерфакса» сообщали, что власти рассматривают возможность введения ограничений на экспорт из страны дизельного топлива и авиакеросина. По их словам, вице-премьер России Александр Новак рекомендовал нефтяникам сдерживать экспорт сырья.

Накануне глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский говорил, что ведомство совместно с Минэнерго заключило несколько соглашений с нефтяными компаниями о поставках топлива на внутренний рынок для его стабилизации и развития.