Китайские инвесторы вложат 80 млрд руб. в производство лекарственных трав на Алтае

Российский фонд прямых инвестиций подписал соглашение с партнерами из Китая о создании в Алтайском крае инфраструктуры для выращивания и переработки лекарственного растительного сырья с объемом инвестиций до 80 млрд руб. Договоренности были достигнуты на полях ПМЭФ-2026.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«Российский фонд прямых инвестиций и китайские компании Beijing Zhongnongxintou Ecology Co и Yanrui Technology Co. договорились о партнерстве для реализации проекта по созданию в Алтайском крае производственной инфраструктуры для выращивания и переработки лекарственного растительного сырья», — сообщила пресс-служба фонда.

К реализации проекта будут привлечены агропредприятия Алтайского края с земельными участками площадью до 250 тыс. га. Продукцию планируется экспортировать, в том числе в Китай для нужд традиционной китайской медицины.

Лолита Белова