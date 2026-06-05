В Ижевске стартовал ремонт фасадов в рамках реконструкции улицы Удмуртской

В Ижевске начался ремонт фасадов в рамках реконструкции улицы Удмуртской. Рабочие приступили к работам на девяти домах — установили строительные леса и сняли старый слой штукатурки. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков в Мах.

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Завершить косметические работы планируется в июле. Ремонт происходит за счет республиканского бюджета. «Концепция внешнего вида домов была разработана Союзом архитекторов Удмуртской Республики. Комплекс домов от Красногеройской до Советской будет в зеленом цвете, как один ансамбль с УдГУ. Дома с адресами площадь 50-летия Октября обновят свою историческую красно-коричневую расцветку»,— написал он.

Одновременно благоустроят пешеходные зоны вдоль улицы. Также глава муниципалитета напомнил местному бизнесу о необходимом вкладе во внешний вид города: «У офисов, которые арендуют помещения на первой линии, есть обязательства соответствовать дизайн коду по вывескам и внешнему виду входных групп. Самое время сделать их красивыми, в едином стиле».

Напомним, реконструкция улицы Удмуртской проводится в два этапа. В 2025 году на участке были заменены теплосети, водопровод и канализация. По концепции, представленной в марте того года, по улице распределят 520 парковочных мест, протяженность велосипедных маршрутов составит 3,5 км, пешеходных — 4,5 км. Появится не менее четырех карманных парков, подрядчик отремонтирует фасады девяти жилых домов. На улице ликвидируют несанкционированные ларьки и рекламные конструкции, появятся съезды и пандусы для инвалидов, установлены новые источники освещения, скамейки и урны.

Сейчас на участке ведется реконструкция ливневки, демонтируется старое тротуарная покрытие. Взамен будет уложена широкоформатная плитка. Запланирован полный ремонт проезжей части с частичным изменением ее конфигурации. Ограничения дорожного движения вводятся с начала июля. Завершение работ запланировано на начало сентября. В июне был объявлен тендер стоимостью 1,1 млрд руб. на первый этап капремонта улицы Удмуртской.